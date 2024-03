L’archeologia diventa un gioco (da colorare) per i ragazzi 

Intraprendente, tenace e appassionata, Martina Usai, 29 anni, archeologa di Senorbì, è riuscita in un anno a passare da tirocinante a socia della cooperativa Antes di Gesico. Formatasi tra Roma e Padova, è tornata nella sua Sardegna con un notevole bagaglio di conoscenze che le hanno permesso di non aver paura di osare e di credere in se stessa.

La passione per l’archeologia, Usai l’ha coltivata sin da piccola. «I miei libri preferiti erano quelli dedicati alla storia dell’antico Egitto e mi incantavo ad ascoltare i racconti delle guide turistiche nei musei che visitavo con la famiglia», racconta.

Quando è arrivato il momento di scegliere il percorso universitario da intraprendere, non c’erano dubbi: archeologia. Dopo la laurea si è aperta una strada non tutta in discesa ma non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco. Sono tante le idee portate avanti grazie a Antes: «Laboratori per bambini, tour tematici e “Trexenta da giocare e colorare”, un albo nato dai disegni dedicati alle chiese romaniche. Pensato appositamente per i bambini, contiene otto disegni, una mappa e un Qr code, con il quale si può accedere a un puzzle multimediale per stimolare la memoria del bambino. Tengo molto - dichiara orgogliosa - a questo progetto che mira ad avvicinare i bambini all’archeologia. L'idea è quella di lavorare proprio attraverso il gioco e stimolarne la memoria. Adoro interagire con loro, mi danno tanta energia. È bellissimo guardare i loro occhi stupiti quando parlo di scavo archeologico o di restauro».

Il nuovo ruolo da responsabile della promozione turistica ha portato Usai a doversi occupare anche di comunicazione e social, aspetto importantissimo per la sua professione e cruciale per far scoprire al grande pubblico un territorio poco conosciuto ma ricco di tesori come la Trexenta.

«Non volevo diventare un’archeologa che sta in università e fa ricerca, preferisco essere un ponte tra l'archeologia e le persone – conclude – Non mi aspettavo di ricoprire un ruolo così importante, è tutto merito di chi ha creduto in me e mi hanno dato questa opportunità. Devo tanto a loro. A chi come me, alla soglia dei trent’anni, si trova con un futuro incerto dico: non scoraggiatevi, mettetevi in gioco. Nella vita occorre reinventarsi e rischiare».

