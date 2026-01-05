L’archeologa Zuncheddu vince “Su Ninnieddu”: «Una grande emozione» 

È stato assegnato all’archeologa Patrizia Zuncheddu, il riconoscimento Su Ninnieddu conferito dal Centro culturale Campidanu e assegnato ogni anno a un cittadino quartese che, nel corso della propria vita, ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione di Quartu operando con impegno e discrezione, lontano dai riflettori. Ieri la cerimonia di premiazione all’ex Convento dei cappuccini alla presenza del sindaco Graziano Milia.

«Mi fa molto piacere, sono onorata anche se io reputo solo di avere svolto il mio lavoro», ha detto emozionata Patrizia Zuncheddu, «Quartu è la mia città, ricca di siti archeologici che meritano di essere valorizzati. Oggi il Nuraghe Diana è un sito che rientra nell’Unesco». Il territorio quartese, «dal punto di vista professionale mi ha dato tanto, ma davvero non mi aspettavo questo premio per cui ringrazio tutti, ritengo che la cultura sia alla base delle crescita di un territorio». A Zuncheddu si deve anche la pubblicazione di tre volumi sul patrimonio archeologico di Quartu.

«Come sempre, facciamo ricerche su chi, nel corso degli anni, ha operato nell'interesse della città e, quest'anno abbiamo scelto di ringraziare l'archeologa, dopo aver ricevuto tante segnalazioni positive sul suo operato», ha detto Susy Monni del Centro Campidanu, «a cominciare dai turisti entusiasti del lavoro al Nuraghe Diana e dalla sua grande serietà e professionalità. Quindi ci è sembrata la persona più giusta per l’assegnazione dell’attestato di riconoscenza e merito».

