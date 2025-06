L’Archeo Festival viaggia sulla rotta del Mediterraneo 

Ritorna a Cagliari il Sardinia Archeo Festival. Sabato e domenica archeologi, storici, scienziati, antropologi e musicisti terranno banco al centro d’arte Il Ghetto in due giornate dense di appuntamenti: interventi, presentazioni di libri, concerti e laboratori per i più piccoli, in un programma pensato per un pubblico più ampio degli addetti ai lavori, per scoprire il passato, ma anche per cercare di capire l'attualità nostra.

Le due giornate al Ghetto sono anticipate, venerdì, da una passeggiata archeologica agli scavi sulla Sella del Diavolo, all’imbrunire. Faranno da guida gli archeologi che dirigono le attività di indagine su quel territorio, Alfonso Stiglitz, Maria Adele Ibba, Fabio Pinna Anna Luisa Sanna e Francesco Mameli.

Fulcro, motore dell’interesse del Festival, è l’essere umano, visto, analizzato, raccontato nel suo movimento mediterraneo, attraverso i secoli. “Mirabilia” è il titolo della sua edizione 2025, è il filo rosso, la rotta segnata, lungo la quale gli ospiti intervenuti saranno compagni di viaggio per provare a raccontare il passato e il presente mediterraneo.

Il Sardinia Archeo Festival proseguirà poi in diversi Comuni dopo il momento centrale della due giorni cagliaritana. Il 29 agosto nell’area archeologica di S’Arcu ‘e is Forros a Villagrande Strisaili, la prima edizione del Festival del cinema archeologico. Tappe a Settimo, Pau, Allai, Genoni, Carloforte, Masullas.

