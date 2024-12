l’arcade ret.vintage vince e scappa via 

Allunga l’Arcade Ret.Vintage nel dodicesimo turno dell’Over Libertas Caam. Nei Master la Parafarmacia San Benedetto mantiene la vetta. La Fly Divani Monserrato (a riposo) resta leader degli Ultra, dove accorciano Calasetta Turisport e CGM Infissi.

In fuga

Il 2-1 sugli Amatori Capoterra consente la fuga all’Arcade. I Muppet infatti si fermano (1-0 contro un redivivo Bar Dessì) e vengono superati dal Cagliari 2007, che aggancia il secondo posto (in attesa dei posticipi di oggi) grazie al 2-0 sulla Toti Lounge Bar. Raggiunge quota ventiquattro punti la Pizz’a Manetta Capoterra (2-1 sul Genneruxi). Successo per 2-1 anche per il New Bar Mexico (sul Real Cocciula): i tre punti valgono l’aggancio agli Amatori Capoterra. La Jupiter Betwin (2-0 sulla Crescenzi) agguanta la Medilav rallentata dal 2-2 con la Futura 2000 Villasor. Aek Kasteddu-Thermomax (stasera) e Kaproni-Gli Incisivi (data da definire) sono i due posticipi, sfide che potrebbero rimescolare le carte tra le inseguitrici della capolista.

In scia

Manita della Parafarmacia San Benedetto all’Atletico Uta e primato nei Master dopo dieci giornate. Resta in scia a -2 la Jasp San Benedetto, che supera 3-2 La Bottega del Sughero. Il Kalagonis (4-2 sugli Amatori 4 Mori) balza al terzo posto (provvisorio) in attesa del posticipo Amatori Capoterra-Deximu. Prima vittoria della Cra Regione Sardegna (3-1 sul Maracalagonis). Atletico Assemini-Orrolese è l’altro posticipo di stasera.

A riposo

La Fly Divani Monserrato capolista degli Ultra non perde la vetta nonostante il turno di riposo. Calasetta Turisport (6-1 su La Fenice) e CGM Infissi (3-0 sugli Old Boys) accorciano a -10. Due pareggi entrambi per 1-1 hanno caratterizzato il nono turno in attesa del posticipo di mercoledì: un punto a testa per Libertas Barumini e Lewis Room B&B, così come per Teddy Boys e Brancaleone che muovono le loro classifiche.

