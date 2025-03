«L’Arcade Ret. Vintage non deve porsi limiti» 

Il terzo posto (in condivisone) nel torneo Over della Libertas Caam certifica l’ottima stagione dell’Arcade Ret. Vintage. Ma i quarantasei punti conquistati sinora (con la sfida con la Pizz’a Manetta non disputata sabato e da recuperare) non esaltano eccessivamente Davide Mulas, capitano della squadra di Barracca Manna. «Stiamo facendo meglio rispetto all’anno scorso, anche perché ci sono stati tre-quattro innesti di qualità», sottolinea, «siamo in linea con i propositi di inizio stagione». In campo gioca da esterno alto «ma mi sono adattato anche come mezzala, trequartista e pure punta, perché a questi livelli si devono ricoprire più ruoli», sorride uno dei più “giovani” giocatori di una squadra dall’età media tra le più alte del campionato. A dispetto dei suoi quarant’anni, Mulas indossa con orgoglio la fascia di capitano nonostante sia solo alla sua seconda stagione nella squadra allenata da Pepi Neri e presieduta da Davide Scano.

Vincere e divertirsi

La società mira in alto. «In realtà il torneo è equilibrato, non ci sono squadre materasso e si può vincere o perdere contro chiunque», dice il numero sette cagliaritano: «Cagliari 2007, Muppet e Kaproni sono realtà forti ma anche la Jupiter è una bella squadra». Quest’ultima è la formazione che sabato ha battuto l’ex capolista Cagliari 2007 e che due settimane fa ha imposto lo 0-0 all’Arcade.

Mulas, autore di tre gol e otto assist in stagione, guarda comunque al bicchiere mezzo pieno. «Il risultato ci poteva stare, sono imbattuti da molte giornate. Il nostro obiettivo resta quello di arrivare più in fondo possibile». Non si pone limiti l’ex giocatore (ai tempi dell’Uisp) della pluridecorata Roman Cafè Sestu, che ha girovagato anche tra Prima e Seconda categoria con Su Planu, Uragano e Villasor, tra le altre, prima di iniziare l’avventura di Amatore: una nuova dimensione che lo gratifica. «Ci sono l’agonismo e la voglia di vincere ma anche il divertirsi e il fare gruppo».

