l’arcade balla da sola 

L’Over della Libertas Caam ha la sua (unica) capolista: è l’Arcade Ret. Vintage. La Parafarmacia San Benedetto è la nuova leader dei Master e la Fly Divani continua inarrestabile la sua corsa solitaria negli Ultra.

In vetta

Il 3-1 sulla Vision Ottica Genneruxi lancia l’Arcade al primato assoluto. I Muppet infatti non vanno oltre il pareggio (1-1) con i redivivi Gli Incisivi e oltre a perdere la vetta subiscono l’aggancio dei Kaproni, che battono 3-1 la Toti Lounge Bar. Medilav-Cagliari 2007 è stata invece posticipata al 9 dicembre. Operazione sorpasso per la Termomax La Salle sulla Pizz’a Manetta Capoterra, sconfitta 1-0. Con lo stesso risultato anche gli Amatori Capoterra vengono superati dal New Bar Mexico, che riduce a tre i punti di gap dai biancorossi. Successo pesante anche per la Jupiter Betwin, vittoriosa 3-0 sull’Aek Kasteddu, e per la Futura 2000 Villasor, 4-1 ai danni della Crescenzi Sport. In questa undicesima giornata con un solo pareggio vince anche il Real Cocciula, un terzo successo stagionale che però acuisce la crisi senza fine del Bar Dessì, al sesto ko e raggiunto proprio a nove punti dai verdeblù.

Tonfo Jasp

La nona giornata dei Master ha consegnato la vetta a una nuova capolista: la Parafarmacia San Benedetto conquista la leadership grazie al 6-0 sul Cra Regione Sardegna e alla sconfitta (a sorpresa) della Jasp Mercato San Benedetto contro il Deximu (3-0). Sei reti anche per i 4 Mori Samassi (sull’Atletico Assemini), mentre termina in parità Atletico Uta-Amatori Capoterra (1-1 nell’anticipo di venerdì).

Non è stata disputata la gara Orrolese-Maracalagonis. Is Cortes-La Bottega del Sughero è invece il posticipo.

Senza limiti

Non conosce limiti lo strapotere della Fly Divani Monserrato negli Ultra: la capolista infligge un sonoro 7-0 alla Lewis Room B&B e fa il vuoto dietro. Sette sono anche le reti con cui gli Old Boys travolgono La Fenice. Col 2-1 al Brancaleone il Calasetta Turisport aggancia momentanemente il secondo posto in attesa del posticipo Gli Incisivi-CGM Infissi.Il Cagliari 2020 resta a un punto dal terzo posto grazie al 4-2 sulla Libertas Barumini. Ottavo turno di riposo invece per i Teddy Boys.

RIPRODUZIONE RISERVATA