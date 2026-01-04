L’Arbus travolge il Gonnos, impresa della DOn Bosco a Isili 

Arbus C.V. 4

Gonnosfanadiga 0

Arbus : M. Aramu, Collu (89’ Scanu), Spina, Canargiu (62’ Medda), A. Aramu, Serra, Onnis (91’ Demontis), Tuveri, S. Concas, L. Atzori (81’ Ruggeri), S. Atzori (76’ Cancedda). Allenatore Agus.

Gonnosfanadiga : Cappai, Uccheddu, Ennas, Demontis, Rodriguez, Caddia (56’ Sheriff), Pittau, Cinus, Cardia, Lilliu, Corda (52’ Cadoni). Allenatore Sogus.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : 22’ S. Atzori, 35’ Tuveri, 40’ Onnis, 50’ S. Concas.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni (oltre seicento paganti), il nuovo Arbus, targato Nicola Agus, parte con il piede giusto: vittima un Gonnosfanadiga mai in partita (4-0). Già al 3’ i granata potrebbero passare ma Cappai intercetta la conclusione ravvicinata di Concas. Sono le prove generali del gol che arriva al 22’ grazie a una potente e chirurgica rasoiata di S. Atzori. Al 35’ Tuveri da distanza quasi siderale, su punizione, batte ancora Cappai. Gli ospiti nonostante la buona prova di Lilliu non riescono a incidere, anzi, diventano sempre più vulnerabili nel reparto difensivo dove lasciano enormi praterie al contropiede arburense. Al 40’ i granata arrotondano ulteriormente il bottino con Onnis e nella ripresa è Concas a suggellare il definitivo 4-0. Vittoria che fa classifica e morale per i granata decisissimi a rientrare prepotentemente nella lotta al vertice.

