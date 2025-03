L’Arbus strappa il terzo posto, la Gialeto resta seconda 

Arbus Costa V. 2

Gonnosfanadiga 1

Arbus Costa V. : Pilloni, Spina, Collu, Canargiu, Accossu, Haoui, Andrade (63’ Concas), Floris, Ziwando, L. Atzori, Dessì (72’ S. Atzori). Allenatore Perra.

Gonnosfanadiga : Uccheddu, Corda (72’ Serci), Rodriguez, Cinus, Tuveri, Laera (64’ Spina), El Youni (37’ Yao Lari), Lampis, Tocco, Fenu, Pinna.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 5’ Ziwando, 35’ Andrade, 90’ Tuveri.

Senza Totime e Carnovale squalificati, l’Arbus supera 2 a 1 il Gonnosfanadiga nello scontro diretto valido per il terzo posto. Partono bene i padroni di casa e dopo appena 5’ sono già in vantaggio: Ziwando si libera di un avversario, calcia da fuori aria e sorprende il portiere ospite che non può nulla. I ragazzi di Perra non si accontentano e al quarto d’ora si guadagnano un rigore con Floris colpendo però il palo. Il raddoppio arriva passata la mezz’ora, con Andrade, che dal lato sinistro del fronte di attacco si accentra e calcia, la sfera si insacca all’incrocio dei pali opposto. Nei minuti di recupero del secondo tempo arriva il gol del Gonnosfanadiga che riapre i giochi ma è troppo tardi, la punizione di Tuveri infatti non basta per raggiungere il pari. Nota dolente per gli arburesi: espulso Lorenzo Canargiu.

