L’Arbus si affida a Virgilio Perra 

Arbus. In meno di 24 ore l’Arbus Costa Verde ha risolto la crisi innescata dalle dimissioni del tecnico Stefano Pani: al suo posto la società ha affidato l’incarico a Virgilio Perra, tecnico di valore con una grande esperienza nel mondo del calcio regionale dilettantistico e anche in quello nazionale professionistico avendo allenato in Serie C la formazione piemontese del Casale.

Il tecnico cagliaritano, presentato ieri ai giocatori, debutterà sulla panchina granata nel match interno contro il Cortoghiana. È un momento delicato quello attraversato dai granata, che con soli 4 punti nelle ultime 5 gare ha dovuto cedere il primato del girone di Prima categoria al Samugheo. I motivi della rottura del rapporto tra Pani e il club non sembrerebbero però del tutto ascrivibili al momento no attraversato dalla squadra quanto piuttosto a possibili deterioramenti nei rapporti tra staff tecnico e società.

«Perra è uomo di grande esperienza», dice il presidente Luca Garau, «ha immediatamente abbracciato il nostro progetto che ha come obiettivi principali l’immediata risalita in Promozione e la valorizzazione dei giovani, punto imprescindibile della pianificazione societaria». Il tecnico spiega che «Arbus è una piazza importante, avevo voglia di tornare in campo. La squadra è buona e il campionato non ancora compromesso».

