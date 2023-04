L’Arbus saluta col lutto La Tharros ne fa cinque 

Arbus 1

Tharros 5

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Pusceddu (22’ st Raccis), Spina, Corda, Melis (44’ st Atzeni), Canargiu, E. Concas (32’ st Zurru), Carta, S. Concas, L. Atzori, S. Atzori. In panchina Caddeo, Murtas. Allenatore Incani.

Tharros (4-3-3) : Stevenato (21’ st Lilliu), Sardo, Lasi (9’ st Spiga), Grinbaum (24’ st Enna), Pinna, Piras, Tetteh (1’ st Sergi), Lai, Atzori, Sanna, Calaresu (9’ st Lonis). In panchina Mattea, Usai, Murru, Fadda. Allenatore Dore (Nurchis squalificato).

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : nel pt 34’ e 42’ Sanna; nel st 2’ e 23’ Sanna, 26’ Lonis, 29’ (r) S. Concas.

Note : ammonito Lasi.

Arbus. Con l’Arbus fuori dai giochi Incani schiera una formazione imbottita di giovanissimi che non sfigurano davanti ai più quotati avversari. La resa si materializza al 34’ quando Sanna di testa realizza la prima delle sue quattro reti. Samuele Concas su calcio su rigore firma il gol della bandiera, poi Lonis riallunga.

Ma i padroni di casa hanno subito un grave lutto. Dopo una lunga malattia a Cagliari, mentre al Santa Sofia si giocava, è venuta a mancare a 66 anni Angela Bruna Mereu, da quattro ai vertici societari. Figlia di uno dei padri fondatori della società, sarà ricordata per il grande amore per i colori granata, per la storica promozione in Eccellenza di 4 anni fa e per la benemerenza ricevuta dalla Figc nel 2019.

