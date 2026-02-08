L’Arbus rimane incollato alla capolista Atletico Masainas 

Arbus C. V. 4

Don Bosco F. 2

Arbus C.V. : M. Aramu, Collu (69’ Cancedda), Spina, Tuveri (59’ Canargiu), A. Aramu, Serra, S. Atzori (73’ Onnis), Medda, S. Concas (77’ Ruggeri), L. Atzori, Andrade. Allenatore Agus.

Don Bosco F. : Mameli, R. Olla (46’ Zucca), Argiolas, Concas, Pitzalis, Brignone, Dessì, M. Liscia, Serra, E. Olla (86’ Uccheddu), Porru. Allenatore Ghiani.

Arbitro : Fadda di Oristano.

Reti : 2’ e 8’ Andrade, 12’ Concas, 24’ S. Atzori, 44’ Brignone, 74’ Dessì.

L’Arbus si conferma in salute e crescita. Ai granata basta un gran primo tempo giocato a ritmi elevati per chiudere la pratica Don Bosco. La semina è buona, il raccolto immediato e abbondante con il risultato, due gol di Andrade più uno di Concas, messo in cassaforte già al 12’. Gli ospiti subiscono da subito la manovra ampia e avvolgente granata, i sempre pericolosi inserimenti in fascia di Collu da una parte e S. Atzori dall’altra e le imbucate centrali di Andrade spesso dettate nei tempi dalle sontuose giocate di uno straordinario L. Atzori. Al 24’ sull’asse Concas (per lui oggi un gol due assist e un palo) S. Atzori, cala il poker. Granata appagati Don Bosco ferita: è il classico corto circuito che porta gli ospiti ad alleggerire il passivo prima con Brignone poi con Dessì. (g.v.)

