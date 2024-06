L’Arbus passa ma non basta, Guspini festeggia la salvezza 

Guspini 2

Arbus 3

Guspini (4-4-2): Fi. Uccheddu, Fe. Uccheddu, Pinna, Cancedda, Medda, Demontis, Pittau (33’st Manca), N. Pusceddu (50’st Piga), Montesuelli (51’st Luciano), Marci, Agostinelli (43’st Aru). In panchina Galliano, Laera, Liscia, Figus, Carta. Allenatore Floris.

Arbus (4-4-2): Pilloni, Accossu (8’st Argiolas), Spina, Pancotto, Soumahoro, Canargiu (44’st Podda), Floris, S. Atzori (254’st Cancedda), Yao Lari (30’st E. Concas), L. Atzori, S. Concas (17’st R.Pusceddu). In panchina Marongiu, Cecchetto, Marrocu, Serpi. Allenatore Agus.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : st 1’ Agostinelli, 14’ Montesuelli, 33’(rig) Floris, 38’ R. Pusceddu, 44’ Pancotto.

Note : Spettatori 800 circa. Espulso Spina; ammoniti Medda, Pittau, Marci, Floris, L. Atzori. Recupero pt 2’, st 7’.

Guspini. L’Arbus espugna il comunale ma a festeggiare la salvezza forti del 2-0 di sette giorni fa al Santa Sofia sono i ragazzi di Floris. Una gara rocambolesca che si risolve tutta nella ripresa.

Agostinelli e Montesuelli portano il Guspini sul 2-0. L’espulsione di Spina sembra chiudere definitivamente i giochi. Ma il finale è dei granata bravi in 10’ a cambiare le sorti dell’incontro ma non della salvezza. Festeggia il Guspini, all’Arbus resta l’amaro in bocca.

