L’Arbus pareggia e ringrazia Angioni  

Arbus 1

F. Bellu Terralba 1

Arbus (4-4-2) : Angioni, Accossu, Spina (19’pt Milia), Canargiu, Cecchetto (25’st Melis), Pancotto, Floris, Acosta, S. Concas (16’st Podda, 4°’st E. Concas), Yao Lari, S. Atzori. In panchina Marongiu, Pusceddu, Caddeo, Argiolas. All. Agus

F. Bellu Terralba (4-3-3) : Stevanoto, Cammarota (20’st Pitzalis), Soddu (15’st Diana), Uliana, Orrù (32’st Serpi), Manca, Porru, Moussa, Lasi, Ciarniello, Piras (30’st Peddoni). In panchiana Aramu, Volpe, Onnis, Marras, Armas. All. Firinu.

Arbitro : Urru di Sassari

Reti : 28’ pt Yao Lari, 17’st Ciarniello

Note . Ammoniti Cecchetto, Diana e Serpi. Espulso Canargiu (per doppia ammonizione). Angoli: 4-4. Recupero: pt 5’, st 7’. Spettatori 300 circa.

Arbus. Finisce con un pari (1-1) tutto sommato giusto il match del Santa Sofia tra Arbus e Francesco Bellu. Tra i granata, Nicola Agus, vista l’assenza di numerosi senatori, schiera ben sei fuori quota. Gli ospiti di Maurizio Firinu si confermano squadra quadrata e rapida, una potenziale outsider. I padroni di casa rischiano qualcosa in avvio di gara ma al 28’, quasi inaspettatamente, si portano in vantaggio con un gol-magia di Yao Lari che da posizione quasi impossibile non lascia scampo a Stevanoto. Nella ripresa si assiste al veemente ritorno dei terralbesi che dopo aver ristabilito la parità al 17’ con Ciarniello provano a prendersi i 3 punti. L’Arbus non molla neppure quando, in pieno recupero, Angioni con una miracolosa parata su Peddoni salva il pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA