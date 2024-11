L’Arbus non si ferma più e il Segariu sbanca il campo di Isili 

Arbus Costa V. 2

Virtus Villamar 0

Arbus Costa Verde : Pilloni, Spina, Ferraraccio, Floris, Accossu, Haoui, Canargiu (58’ S. Concas), Mura (49’ S. Atzori), Andrade (81’ Dessì), L. Atzori (89’ Cecchetto), Tomasi (81’ E. Concas). Allenatore Pani.

Virtus Villamar : Cuccu, Mascia, Casti, Fois, Boi, Sanna, Pisola, Cotza, Enis, Addari, Podda (52’ Pinna). Allenatore Casula.

Arbitro : Picciau di Cagliari.

Reti : 25’ Floris, 67’ Andrade.

L’Arbus vince e convince. Due firme d’autore griffano le marcature che hanno deciso l’incontro: nei primi 45’ segna Floris mentre Andrade nella ripresa ci mette il lucchetto. Primato rafforzato e morale dunque alle stelle con uno score, sei vittorie su sette, che verosimilmente mette la formazione granata tra le osservate speciali per il salto di categoria. Per il Villamar di Casula solo tanta generosità e umiltà ma poca incisività offensiva. I ragazzi di Stefano Pani ben disposti in campo confermano fin dalle prime battute quanto di buono visto negli ultimi tempi. L’iniziativa è infatti fin da subito in mano granata con il gol che sblocca il match che arriva poco prima della mezz’ora quando Floris insacca con un tiro imprendibile. Il gol sicurezza arriva a metà ripresa grazie al brasiliano Andrade che fulmina Cuccu con un gran destro.

