L’arbus liquida il Santa Giusta e sorpassa l’antiochense 

Antiochense 1

Virtus Furtei 1

Antiochense : Pintus, Madeddu (65’ Orrù), Valentino, Marreddu, M. Cosa, Podda (54’ A. Cosa), Muscas (70’ Sais), Ciccu (65’ Scibilia), Sabiu, Frau, Perna (53’ Manca). Allenatore Piras.

Virtus Furtei : Brundu, Sani, Cancedda, Nye Moutoumba, Congia, Muscas, Mocci, Fenu, Iervolino, Di Antonio, Konate. Allenatore Cau.

Arbitro : Cabiddu di Cagliari.

Reti : 55’ Muscas, 95’ Sais.

L’Antiochense perde terreno nei confronti della capolista Masainas e lo si deve alla caparbia gara della Virtus: finisce 1-1 ma i lagunari la pareggiano solo nei secondi del concitato recupero. Nervi tesi, contestazioni che costano l’espulsione al portiere ospite. Gara intensa con un primo tempo equilibrato con due occasioni per parte. In particolare un destro potente di M. Cosa a portiere battuto sfiora il legno. Ma pure la Virtus, cui pure l’Antiochense riconosce di essere un’ottima squadra, mette paura. Stesso ritornello nel secondo tempo ma ospiti cinici al 55’: su corner in mischia Muscas batte di prima intenzione. La Virtus fallisce due occasioni per il raddoppio che avrebbe chiuso la gara ma c’è pure il sospetto di un rigore netto a favore dei lagunari e non concesso. Si arriva al 95’: il portiere in uscita si scontra con un attaccante, Sais deposita la rete del pareggio e gli ospiti protestano.

