L’arbus frena il guspini 

Arbus 0

Guspini 0

Arbus (4-4-2) : Angioni, Accossu, Spina,Canargiu, Stechina, Pancotto, Floris, Acosta, Podda (32’ st S. Concas), Yao Lari, S. Atzori. In panchina Marongiu, Milia, Melis, Pusceddu, Caddeo, E. Concas, Argiolas, Serpi. Allenatore Agus.

Guspini (4-4-2) : FI. Uccheddu, Cancedda, Fe. Uccheddu, Serra (15’pt Montesuelli), Medda, Demontis, Scanu (14’st Pusceddu), Urru, Luciano, Pilosu, Agostinelli. In panchina Saba, Zucca, Pinna, Figus, Laera, Carta, Pittau. Allenatore Floris.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Note : spettatori 300 circa; ammoniti Demontis, S. Atzori, Urru; calci d’angolo 7-2 per l’Arbus; recupero 2’pt, 4’st.

Arbus. Arbus- Guspini, l’antico derby delle miniere, non è mai un match banale. E non lo è stato neppure ieri nonostante al triplice fischio dell’ottimo Spiga il risultato sia rimasto inchiodato sullo zero a zero, risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo. Perché se è vero che i padroni di casa, squadra operaia, umile e ben disposta in campo, hanno cercato con maggior insistenza e convinzione l’intera posta in palio, è altrettanto vero che il Guspini, nonostante abbia giocato con meno brillantezza del solito, non ha mai completamente subito la maggiore pressione e iniziativa dei padroni di casa, arginata con successo a baricentro basso nella propria tre quarti a protezione del sempre attento Filippo Uccheddu. «Si poteva raccogliere qualcosa in più», dice a fine gara soddisfatto il tecnico granata Nicola Agus. «Un pari giusto», controbatte l’allenatore ospite Lello Floris. Entrambi i tecnici si affidano al 4-4-2.

Cronaca

Pronti via e i granata, dopo nemmeno un minuto di gioco, tentano il blitz con una paurosa mischia in area e la conclusione finale di Floris che sfiora il palo. Al 17’ Yao Lari fa tutto bene tranne la conclusione che, troppo debole, non impensierisce Uccheddu. Al 35’ sono gli ospiti sull’asse Scanu- Montesuelli a provarci: conclusione alta. Sul finire del tempo una occasione per parte, quella di capitan Spina al 41’ cui segue ghiotta quella di Agostinelli terminata lontano dallo specchio.

Ripresa

Ancora buone opportunità per Yao Lari all’11’, Floris al 16’, Lucian o al 30’ e Floris nel finale. Senza successo.

