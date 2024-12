L’arbus cade in casa, il Samugheo colpito dalla Freccia 

Arbus Costa V. 1

Verde Isola 2

Arbus C. V. : Pilloni, Spina, Accossu (46’ S.Atzori) Floris, Betibouo (76’ Carnovale), Haoui, Canargiu (91’ Cecchetto), Mura, Ziwando, L. Atzori (65’ S. Conas), Dessi (58’Tomasi). Allenatore Pani

Verde Isola : Aste, Ayina, Boi, Dure, Giovagnoli (84’ Djikalou), Jose Soares, Luxoro, Melis, Pelinga, Puggioni (9’ Meloni), Sartorio. Allenatore Marini.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 9’ Sartorio, 21’Spina, 88’ Melis.

Il Santa Sofia pesantissimo condiziona il regolare svolgimento di un match comunque combattutissimo che premia gli ospiti del Verde Isola e punisce in modo troppo severo l’Arbus. La gara è sempre in mano ai granata che nonostante costringano sulla difensiva la squadra ospite non riescono a raccogliere quanto seminato. Numerose e provvidenziali le parate del numero uno ospite e i legni che per ben tre volte negano il gol ai padroni di casa. Il Verde Isola già al 9’ va in gol con Sartorio al quale risponde al 21’ capitan Spina con un tiro cross che finisce alle spalle di Aste. La ripresa è un copia e incolla dei primi 45’ con i ragazzi di Pani alla ricerca del vantaggio, i tabarchini giocano con il baricentro basso e ci provano in contropiede in uno dei quali quasi allo scadere trovano il gol con Melis.

RIPRODUZIONE RISERVATA