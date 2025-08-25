VaiOnline
«L’Arborea vuole inserirsi tra le favorite» 

Arborea. Prime fatiche per l’Arborea, che ha iniziato la preparazione in vista del torneo di Promozione. Tante le conferme nella compagine allenata da Nicola Battolu, alle quali si aggiungono diversi innesti per completare la rosa.

Tra i volti nuovi ci sono quelli del portiere Filippo Stevanato, ex Monastir; dei difensori Gabriel Perilli (ex Tharros) e Fabio Cammarota (ex Taloro Gavoi e Terralba); del centrocampista Lucas Szafran (ex Tharros, Nuorese e Castiadas); dell’attaccante Daniele Orro (ex Castiadas, Uri e Ghilarza). «Le sensazioni sono positive», esordisce Battolu, «abbiamo cercato di rinforzare la squadra nei ruoli in cui l’anno scorso abbiamo avuto qualche problema. Il gruppo viene da un ottimo girone di ritorno nell’ultima stagione, speriamo di poter dire la nostra anche quest’anno».

Un occhio di riguardo è sempre rivolto alla crescita dei giovani. «Ci auguriamo facciano il salto di qualità», prosegue il tecnico, «sarà il loro terzo anno da fuori quota». Il torneo si preannuncia impegnativo, con diverse pretendenti al salto di categoria. «Come favorite vedo Terralba e Villacidrese, poi il Castiadas», commenta Battolu, «alle loro spalle speriamo di poterci inserire noi». Intanto è partito il conto alla rovescia in vista dell’esordio in Coppa Italia contro la Tharros, una gara diversa dalle altre: un derby. «Una partita sentita e importante», conclude l’allenatore, «abbiamo due settimane di preparazione ma rispetto al passato siamo al completo».

