08 dicembre 2025 alle 00:46

L’Arborea si rilancia con un poker 

Una doppietta di Atzeni mette in discesa la partita, a segno Perilli e Pibiri 

Arborea 4

Baunese 0

Arborea (4-2-3-1): Stevanato, Sperandio (32’ st Cillano), Demuru, Cicu (26’ st Sabatel), Szafran, Perilli, Pibiri (43’ st S. Cotza), Orro (36’ st Corona), Cammarota, M. Atzeni (20’ st P. Atzeni), Wolhein. In panchina G. Cotza, Muntoni, Serpi, Capraro. Allenatore Battolu.

Baunese (4-4-2): Falconetti, Canu, Monni, Leite (24’ st Loi), Moro (18’ st Fenude), Pendin, Jammeh (24’ st Pintus), Bahtijar (29’ st Incollu), Tegas, Barca, Bonicelli (24’ st Mereu). In panchina Piras, Moretti, Loddo, Deiana. Allenatore Masia.

Arbitro: Arru di Sassari.

Reti: nel pt 5’ M. Atzeni, nella ripresa 2’ M. Atzeni, 13’ Perilli, 41’ Pibiri.

Note: ammoniti Corona, Monni, Moro. Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 150.

Arborea. Ritorna alla vittoria l’Arborea, che sul campo amico del “Gino Neri” supera la Baunese per 4-0. Coi tre punti conquistati, l’undici allenato da Nicola Battolu riscatta la sconfitta di 7 giorni fa a Samugheo e si riporta in piena zona playoff. Gli ospiti, invece, non riescono a dare continuità ai risultati dopo la vittoria del turno scorso contro il Cannonau Jerzu Picchi.

La cronaca

La partita si apre con il gol del vantaggio dei padroni di casa. È il 5’, quando Pibiri si libera del proprio marcatore sulla sinistra, arriva sul fondo e con un bel cross offre a Marco Atzeni un pallone che il bomber di casa mette in rete di testa all’angolino. Gli ospiti reagiscono e al 11’, con una bella trama sulla sinistra, liberano Barca che però mette fuori. Al 17’ sugli sviluppi di un corner prima Moro e poi Tegas non riescono a inquadrare la porta. Al 26’, sempre la Baunese, su un calcio piazzato, mette i brividi a Stevanato. Al 35’ l’Arborea va vicina al raddoppio, ma la rete di Szafran, arrivata sugli sviluppi di una mischia in area, viene annullata.

I gol

Il raddoppio arriva in avvio di ripresa: ancora con Marco Atzeni che, sempre di testa, anticipa tutti sul primo palo su un corner battuto da Orro. Al 11’ Leite cerca di accorciare, impegnando Stevanato con i pugni. Al 13’ il 3-0 di Perilli che a centro area, in solitudine, ribadisce al volo in rete un prezioso assist di Orro. Al 39’ è Mereu, per gli ospiti, ad avere una palla buona, ma angola troppo la conclusione a tu per tu con il portiere di casa. Al 41’ c’è il tempo per la quarta rete: Cammarota anticipa il diretto avversario e serve Paolo Atzeni, il neo-entrato con una prodezza di tacco, al volo, libera Pibiri che all’altezza del dischetto del rigore, a tu per tu con Falconetti, sigla la marcatura personale.

