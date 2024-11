L’Arborea si aggrappa a Darboe 

Arborea 3

Castiadas 3

Arborea (4-2-3-1) : Petucco, Mascia, Zonca (22’ st Angioni), Sperandio, Di Paola (35’ st Serpi), Popescu, Pibiri, Passalenti (42’ st Cicu), Darboe, P. Atzeni (22’ st Capraro), M. Atzeni (47’ st Cillano). In panchina Sitzia, Ullasci, M. Fadda, Vargiu. Allenatore Battolu.

Castiadas (4-3-1-2) : Kirby, Taricco, Luciano, Szafran, Grimbaum, Marci, N. Ridolfi, J. Ridolfi (45’ st Altobelli), Porru, Vacca, Angelucci (36’ st Bonfigli). In panchina Daga, Furci, Murgia, Murru, Cadoni, L. Fadda, Pensa. Allenatore Fenza.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 27’ N. Ridolfi, 38’ e 42’ Darboe; st 4’ Vacca, 33’ Porru, 46’ Darboe.

Note : ammoniti Serpi, Passalenti, Angelucci. Spettatori 100.

Arborea. Al termine di 90’ intensi e ricchi di capovolgimenti di fronte, Arborea e Castiadas pareggiano 3-3. Per i padroni di casa grande protagonista Darboe, autore di una tripletta; gli ospiti, invece, hanno cullato l’idea del colpaccio fino a pochi minuti dal triplice fischio. Tante le occasioni per parte. La prima rete al 27’, quando il Castiadas passa con un colpo di testa Nicolas Ridolfi, ben appostato sul secondo palo. Al 38’ il pareggio: Marco Atzeni va via sulla destra, assist al centro per Darboe che mette al volo in rete. Al 42’ lo stesso numero 9 di casa finalizza a tu per tu con Kirby un assist di tacco del solito Atzeni. Nella ripresa, al 4’ Vacca scavalca Petucco in uscita per il pareggio (i padroni di casa protestano per un contatto dubbio a centrocampo su Paolo Atzeni). Al 33’ passano in vantaggio nuovamente gli ospiti, con una gran gol di Porru da 25 metri che non dà scampo a Petucco. Al 46’ il pareggio finale di Darboe, bravo a mettere lo zampino su un’azione confusa nell’area di rigore del Castiadas.

