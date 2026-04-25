L’Arborea schiaccia l’Atletico Cagliari 

Arborea 4
Atletico Cagliari 1
Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Capraro (40’ st Orro), Demuru, Perilli, Sperandio, Angioni, Medaglia, Wolhein, M. Atzeni (14’ pt Manzato), Pibiri (38’ st Corona), Serpi (29’ st A. Casu). In panchina Muntoni, Cammarota, Costella, M. Casu, Cillano. Allenatore Firinu.
Atletico Cagliari (4-1-4-1) : Polidetti, Aime (38’ pt Montisci), E. Secci, Aretino (25’ st Ricciardo), Marongiu, Littera (8’ st A. Secci), Poddighe, Caddeo (15’ st Morello), Vacca, Pinna, Cuccu (8’ st Berlucchi). In panchina Pani, Arcibeni, Farci, Sanna. Allenatore Saba.
Arbitro : Corda di Tortolì.
Reti : pt 16’ Cuccu, 28’ Pibiri; st 11’ Pibiri, 17’ Angioni, 37’ Pibiri.
Note : espulsi Stevanato al 14’ pt (Arborea), Firinu al 17’ st (all. Arborea) e Pinna al 18’ st (Atl. Cagliari). Ammoniti Demuru, E. Secci, Aretino, Caddeo.
Arborea. L’Arborea chiude la stagione vincendo 4-1 contro l’Atletico Cagliari. Protagonista Pibiri, attaccante di casa, con una tripletta. Al 16’ però passano gli ospiti grazie a una punizione di Cuccu concessa per fallo di mano fuori area di Stevanato, espulso. Al 28’ Pibiri pareggia con un potente tiro sul primo palo. Nella ripresa all’11’ e al 37’ il numero 7 di casa firma il suo personale tris. Nel mezzo, al 17’, la prodezza balistica di Angioni su punizione dai 25 metri.
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