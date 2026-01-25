l’arborea sale in zona playoff 

Arborea 2

Uta 2020 1

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, C. Angioni, Sperandio, Cammarota, Perilli, Wolhein, Szafran, P. Atzeni (44’ st Cillano), Orro (45’ st A. Casu), M. Atzeni (16’ st Capraro), Pibiri. In panchina Manzato, Corona, Lai, Muntoni, Poli, Serra. Allenatore Battolu.

Uta (4-4-2) : J. Angioni, Piro, Picciau (22’ st Sartorio), F. Casu, Bratzu (30’ st Porru), Manca, Pascual, Bevere, Pionca, Mancini, Carrus. In panchina Firinu, Foddis, S. Pibia, Capelli, Milia, Piras, Orrù. Allenatore Madau.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Reti : pt 38’ Szafran, 39’ Pibiri; st 24’ (r) Sartorio.

Note : ammoniti Mancini, Perilli, M. Atzeni, Capraro e Angioni. Recupero 3’ pt - 5’ st. Spettatori 100 circa.

Arborea. L’Arborea ritorna alla vittoria superando tra le mura di casa l’Uta per 2-1. La prima mezz’ora è di marca locale. Al 2’ è Paolo Atzeni ad andare vicino alla rete con un tiro al volo che coglie in pieno il palo alla sinistra del portiere ospite. Al 5’ e al 15’ ancora il numero 10 di casa e Orro impegnano Angioni.

Al 30’ si fa vedere l’Uta: punizione di Picciau verso il centro, palla a Fabrizio Casu che calcia a botta sicura, ma Stevanato è attento e di intuito respinge la minaccia.

Al 38’ il gol che sblocca il risultato in favore dell’Arborea: Szafran è ben servito dentro l’area di rigore da Paolo Atzeni e mette in rete. Al 39’ il raddoppio di Pibiri che conclude con un preciso diagonale una veloce e precisa ripartenza.

Nella ripresa l’Uta accorcia le distanze al 24’ con Sartorio che realizza un rigore assegnato per un contatto in area.

La formazione ospite, nel finale, cerca di arrivare al pareggio avanzando il baricentro, ma l’Arborea controlla la situazione e porta a casa 3 punti che la rilanciano nella corsa playoff.

