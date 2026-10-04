L’Arborea riprende l’Antiochense  

Antiochense 1

Arborea 1

Antiochense (4-3-3) : Doneddu, Mura (25’ st D. Pintus), Madeddu, Marreddu (3’ st Valentino), F. Frau, Sais (36’ st Melis), Armeni, Cosa (37’ st Basciu), Muscas, Orgiana, Caddeo (31’ st Sabiu). In panchina Lardieri, Scano, Forresu. Allenatore Piras.

Arborea (4-3-1-2) : M. Atzeni, Cam-

marota, Ciarniello, Ceri, Demuru, Diana (24’ st Melis), Manzato, Or-

ro, Perilli, Pibiri, Zonca (34’ st Co-

rona). In panchina Angioni, C. At-

zeni, Capraro, Cicu, Cillano, Mur-

ru, Stevanato. Allenatore Firinu.

Arbitro : Caddeo di Cagliari

Reti : nel secondo tempo, 32’ Muscas, 43’ Pibiri.

Note : ammoniti Zonca, Orro, Mura, Valentino.

Sant’Antioco. L’Antiochense soffre, dimostra una buona capacità di resilienza, accarezza il sogno della vittoria per una decina di minuti ma l’Arborea la chiude sull’1-1, ribadendo ciò che è parso un po’ a tutti gli spettatori: la sua sconfitta non sarebbe stata giusta. Gli ospiti impongono predominio per larghi tratti, con momenti di amnesie difensive in cui i lagunari, in particolare con Cosa e Muscas, sono bravi a farsi trovare preparati. Al 10’ enorme palla-gol per gli ospiti: Doneddu esce a vuoto, Pibiri deposita a porta vuota ma Marreddu salva sulla linea. Poi al 17’ il destro di Pibiri lambisce il palo. Un’invenzione di Cosa al 37’ fa tremare l’Arborea per la prima volta.

Ripresa con Pibiri al 1’ ancora insidioso: tiro al volo che sfiora l’incrocio e quindi Doneddu bravo al 10’ su Ciarniello. Quando l’Antiochense conquista spazi riesce a fare male: al 32’ Cosa protegge al limite una palla difficile, la porge a Muscas e tocco delicato per l’1-0. Reazione quasi violenta dell’Arborea che la raddrizza con un destro potente da 16 metri di Pibiri.

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