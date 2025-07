l’arborea riparte con tante novità 

Arborea. Un’Arborea con rinnovate ambizioni e diverse novità si prepara alla prossima Promozione. Nel direttivo Amerigo Colusso è il presidente e succede a Franco Atzeni, ora vicepresidente. «Ringrazio fortemente Franco a nome della società», esordisce Colusso, «per tutto ciò che ha fatto e continuerà a fare».

Nello staff tecnico la parola d’ordine è continuità. «Ripartiremo dal tecnico Nicola Battolu, dal suo vice Giampaolo Orrù, dal ds Massimo Sabiu e dai collaboratori Antonio Deriu e Fabio Dessì». In rosa restano i fratelli Paolo e Marco Atzeni, Roberto Petucco, Gianluca Mascia, Diego Sabatel, Luca Cicu, Nicola Capraro, Luca Cillano, Alessandro Casu, Gabriele Sperandio, Cristiano Angioni, Stefano Cotza, Alessandro Tugulu, Massimo Pibiri e Michael Serpi.

Tanti i volti nuovi: in porta Filippo Stevanato dal Monastir; in difesa Gabriel Perilli, ex Tharros, e Fabio Cammarota, ex Taloro Gavoi e Terralba; a centrocampo Lucas Szafran, ex Tharros, Nuorese e Castiadas; in avanti Daniele Orro, ex Castiadas, Uri e Ghilarza. In prima squadra anche i giovani Demuru, Crobu, Corona e Poli. «Trattiamo ancora qualche giocatore che può migliorare la squadra in un torneo pieno di insidie», conclude Colusso.

