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19 agosto 2026 alle 00:43

L’Arborea riparte con ambizioni di alta classifica 

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L’Arborea si presenta con rinnovate ambizioni in vista del prossimo torneo di Promozione. Il sodalizio presieduto da Amerigo Colusso, dopo la conferma di Maurizio Firinu alla guida della prima squadra, ufficializza lo staff tecnico. Al suo fianco Alessio Costella, vice, Adriano Bachis, preparatore dei portieri, Fabio Pittau, preparatore atletico, Davide Piras, match analyst, Luca Panetto e Fabio Dessì, collaboratori tecnici.

Tante le conferme: in porta ancora Stevanato e Manzato; in difesa Cicu, Cammarota, Demuru e Perilli; Angioni, Casu, Cillano, Corona e Capraro a centrocampo; Marco e Paolo Atzeni, Orro e Pibiri in attacco. Sul fronte delle novità spicca il ritorno del centrocampista Maximiliano Ciarniello (ad Arborea nel 2022/2023), dal Terralba. Sempre a centrocampo arrivano Flavio Montesuelli, ex Guspini, e Francesco Diana, dal Samugheo. Nel reparto arretrato gli innesti saranno quelli di Stefano Frau (dal Santa Giusta) e Luca Melis (dal Ghilarza) e dei giovani Zonca, Pes e Corrias dal Monastir. L’ultimo colpo, dopo una lunga trattativa chiusa dal ds Massimiliano Sabiu, è Juan Ignacio Cieri, difensore argentino, curriculum importante nella penisola, strappato a una folta concorrenza.

«Abbiamo fiducia nel mister Firinu, nel suo staff e nella squadra», commenta Colusso. «Sono contento che siamo riusciti ad allestire una rosa in gran parte composta da giocatori del territorio. Quello che però più conta è che tutti, tecnici e giocatori, vecchi e nuovi, sono motivati per affrontare con entusiasmo una stagione sportiva impegnativa».

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