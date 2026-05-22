L’Arborea ricomincia dall’allenatore Firinu 

Arborea. L’Arborea che si appresta a partecipare al torneo di Promozione riparte dal tecnico Maurizio Firinu. Più di un mese dopo la fine della stagione la società del presidente Amerigo Colusso pianifica il futuro. «La fiducia e la stima che abbiamo nei confronti di mister Firinu, risalente ai campionati fatti assieme anni fa, sono state confermate negli ultimi mesi di questa stagione in cui ha fatto un buon lavoro», conferma Colusso, «nel prossimo campionato vogliamo ben figurare, nei limiti delle nostre possibilità».

Firinu, che in passato ha guidato anche Terralba F. Bellu, Tharros e Oristanese, era tornato ad Arborea a febbraio al posto di Nicola Battolu portando la squadra a ridosso di una posizione playoff. Era già stato sulla panchina gialloblù dal 2014 al 2020 conquistando la Promozione nel 2016/17. Nello staff tecnico ci saranno Alessio Costella come vice e Gian Paolo Orrù alla guida della Juniores. Massimo Sabiu resta ds.

Nessuna notizia, invece, sulla rosa che affronterà il torneo. «Nessun nome», conclude Colusso, «posso solo dire che ripartiamo come sempre dal capitano Paolo Atzeni».

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