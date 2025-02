L’arborea punisce l’Atletico Cagliari 

Arborea 2

Atletico Cagliari 1

Arborea (4-2-3-1) : Petucco, Sabatel, Sperandio, Cirlini, Bustamante, Popescu, Pibiri (38’ st Casu), Angioni (41’ st Paz), Darboe, M. Atzeni (30’ st P. Atzeni), Serpi (27’ st Capraro). In panchina Ullasci, Mascia, Zonca, Cillano, Cicu. Allenatore Battolu.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Simula, Bevere, Aime, Sanna, Biondi (41’ st Caddeo), Atzori, Ligas (17’ st Tumatis), Antinori, Usai (33’ st Montisci), Pinna (33’ st Pintor), Cuccu. In panchina Polidetti, Mereu, Secci, Farci, Manca. Allenatore Madau.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : 11’ pt (r) M. Atzeni, 28’ pt Sanna, 46’ pt Pibiri.

Note : ammoniti Petucco, Sabatel, Bustamante, Popescu, Sanna e Pinna. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 120.

Arborea. L’Arborea si impone per 2-1 sull’Atletico Cagliari. All’11 passano di padroni di casa, grazie ad un rigore realizzato da Marco Atzeni e assegnato per un fallo di mano in area di Bevere. Al 28’ il pareggio di Sanna, che approfitta di un’incomprensione tra Serpi e Petucco, si inserisce, e mette in rete. Al 46’ Pibiri, calcia a rete con la palla che, complice una deviazione termina sotto l’incrocio.

