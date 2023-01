L’Arborea perde la vetta 

Idolo Arzana (4-3-1-2) : C. Marongiu, V. Stocchino, Doa, Pili, Dessolis, Loddo, Cocco (34’ st Usai), Mereu (18’ st G. Marongiu), Silla, Lamini, Lotto. In panchina Lancioni, Piras, Muceli, Satta, Mancosu, G. Stocchino, Melis. Allenatore Ladu.

Arborea 0

Idolo Arzana 2

Arborea (4-4-2) : Petucco, Mascia, Stochino (36’ st La Torre), Cicu, Ciarniello, Serralvo, M. Atzeni, Cordoba, Erbì (16’ st Gordillo), P. Atzeni (16’ st Capraro), Pomares. In panchina Cabasino, Camedda, Monfrecola, Sanna, Fadda, N. Atzori. Allenatore Falco.

Idolo Arzana (4-3-1-2) : C. Marongiu, V. Stocchino, Doa, Pili, Dessolis, Loddo, Cocco (34’ st Usai), Mereu (18’ st G. Marongiu), Silla, Lamini, Lotto. In panchina Lancioni, Piras, Muceli, Satta, Mancosu, G. Stocchino, Melis. Allenatore Ladu.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : nel secondo tempo, al 14’ (r) Pili, 50’ Lamini.

Note : espulso Cicu (Arborea), per doppia ammonizione, e Falco (allenatore Arborea) per proteste. Ammoniti Cocco, Loddo, V. Stocchino, Ciarniello, Pili, C. Marongiu e G. Marongiu. Recupero 0’ pt – 6’ st. Spettatori 200.

Arborea. L’Idolo Arzana espugna il “Gino Neri” di Arborea segnando due reti nella ripresa alla, ormai, ex capolista del girone B di Promozione. Arborea che esce dal campo con una doppia espulsione (Cicu in campo e Falco in panchina) e qualche rammarico per alcune decisioni arbitrali.

La cronaca

La prima occasione è per la formazione ospite, al 1’ con Loddo che calcia, però, sull’esterno della rete. Al 5’ i padroni di casa reclamano un rigore per fallo di mano in area, ma il direttore di gara lascia correre. Al 20’ un’azione corale dell’Arborea porta il gran tiro dal limite dell’area di Pomares, il pallone scheggia il palo alla sinistra di Marongiu e termina a lato. Al 27’ bella sforbiciata di Paolo Atzeni che, però, non inquadra la porta. Continua la pressione dei padroni di casa che chiudono la prima frazione con i colpi di testa di Serralvo, al 37’, e Marco Atzeni, ma in entrambi i casi il portiere ospite respinge.

Nella ripresa, l’Arborea riparte da dove aveva iniziato e al 1’ Paolo Atzeni mette di poco a lato, mentre al 5’ la punizione di Ciarniello impegna severamente Marongiu. Al 14’ la rete ospite arriva su rigore, realizzato da Pili per un contatto al limite dell’area tra Silla e Stochino. I padroni di casa rimangono in 10 per l’espulsione di Cicu al 25’. Finale con Arborea in avanti, al 45’ Pomares impegna per l’ennesima volta Marongiu, ma al 50’ arriva lo 0 a 2 finale, segnato da Lamini, su azione di contropiede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata