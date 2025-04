L’Arborea in nove tiene testa all’Uta 

Arborea 1

Uta 2020 1

Arborea (4-2-3-1) : Petucco, Mascia, Sabatel, Sperandio (22’ st C. Angioni), Cirlini, Popescu, Pibiri, Bustamante, Paz, P. Atzeni (25’ st Capraro), M. Atzeni. In panchina Sitzia, Casu, Pala, Cotza, Cillano, Tugulu, Vargiu. Allenatore Battolu.

Uta (4-3-1-2) : Firinu, Licciardo, Piras, Aretino, Ridolfi, Fusco (15’ st Mameli), Boscu (23’ st Cossu), Sartorio (25’ st Figus), Amorati, Picciau, Suella. In panchina J. Angioni, Pibia, Ricciardi, N. Atzeni, Vacca, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 39’ pt Sabatel, 36’ st Aretino.

Note : nell’Arborea espulsi Sabatel (doppia ammonizione) e Pibiri. Ammoniti Piras, Aretino, Ridolfi, Fusco e Boscu. Recupero 1’ pt - 7’ st. Spettatori 150.

Arborea. Pareggio per 1-1 tra Arborea e Uta. I padroni di casa escono imbattuti dopo essere rimasti in 9 (espulsi Sabatel e Pibiri) e nonostante i tentativi finali della compagine ospite. Prima parte di gara combattuta, con occasioni da entrambe le parti. A sbloccare il risultato è l’Arborea, al 39’: Paolo Atzeni si libera di 3 avversari sulla destra, assist per Sabatel che appoggia al volo. Al 36’ della ripresa il pareggio dell’Uta, con Aretino che sotto porta risolve una mischia in area di rigore.

