Al Porcu.
27 ottobre 2025 alle 00:32

L’Arborea fa il pieno di punti a Selargius grazie alle firme di Orro e Sperandio 

Selargius 0

Arborea 2

Selargius (4-3-1-2) : Murtas; Berti, Salis (42’ st Sogos), Ganzerli, Paolucci; Mulas (24’ pt Diomedi, 15’ st Pisano), Lepore, Cannas; Usai; Pusceddu (1’ st Ragucci), Carcangiu. In panchina Fantini, Cellini, Campus, Porcu, Reginato. Allenatore Cocco.
Arborea (4-3-3) : Petucco; Angioni, Sabatel, Perilli, Demuru; Wolhein, Szafrán, Sperandio (48’ st M. Casu); Orro (42’ st A. Casu), M. Atzeni, Capraro (25’ st Serpi). In panchina Stevanato, Costella, P. Atzeni, Cammarota, Dessì, Corona. Allenatore Battolu.
Arbitro : Arre di Olbia.
Reti : pt 10’ Orro; st 38’ Sperandio.
Note : espulsi Lepore, Cocco; ammoniti Usai, Orro, Szafrán, Sperandio; recupero 7' pt-4' st.

SELARGIUS. L'Arborea trova la terza vittoria consecutiva e con due gol prosegue il suo rilancio in classifica. Per il Selargius, oltre alla sconfitta, lo spavento per lo scontro di gioco di Mulas portato in ospedale con l'ambulanza.

La partita

È un eurogol a sbloccare il match: al 10', dai 25 metri, Orro fa partire un sinistro strepitoso che si insacca all'incrocio dei pali, imparabile per Murtas. A metà primo tempo lunga interruzione per il contrasto fortuito tra Demuru e Mulas, costretto a cambio e ricovero: dentro Diomedi. Al 37', da posizione defilata, Carcangiu conclude rasoterra in diagonale e Petucco è bravo a mettere in corner. Poi l'altro episodio che indirizza la partita, perché all'inizio del lungo recupero (7') Lepore riceve il secondo giallo - molto contestato - e il Selargius resta in 10.

Ripresa

I padroni di casa attaccano a testa bassa, con l'Arborea che ha spazi in contropiede e sfiora il raddoppio con delle conclusioni fuori di Capraro e Sperandio. Quest'ultimo, al 38', fissa il definitivo 0-2 con un destro vincente su assist dalla sinistra di Serpi. «Una vittoria importante e meritata in una partita combattuta: ora ci prepariamo al derby di coppa contro il Terralba», la soddisfazione a fine gara del direttore sportivo dell'Arborea, Massimo Sabiu.

