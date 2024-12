L’Arborea fa il pieno a Uta grazie alla doppietta di Darboe 

Uta 1

Arborea 2

Uta (4-3-3) : Piroddi, Mameli (87’ Sartorio), Fusco, Piras, Boscu, Dessena (44’ Aretino), Usai, Vacca, Licciardo, Picciau, Amorati (66’ Fanni). In panchina: Cirina, Pusceddu, Pibia, Ricciardi, Virdis, Atzeni. Allenatore Saba.

Arborea (4-3-3) : Petuccio, Cicu, Sabatel, Popescu, Zonca (56’ Oliva), Angioni, Sperandio (84’ Mascia), Darboe, P. Atzeni, M. Atzeni (33’ Fadda), Di Paola (69’ Serpi). In panchina: Sitzia, Cillano, Dessi, Mureddu, Vargiu. Allenatore Battolu.

Arbitro : Cosseddu di Nuoro.

Reti : 15’ pt Amorati, 25’ pt e 35’ st Darboe.

Note : espulsi Fusco e Licciardo, ammoniti Piras, Mameli, Sabatel, Darboe e Popescu.

Uta. Con una doppietta di Darboe, l’Arborea sbanca il Gigi Riva di Uta battendo i padroni di casa per 1-2. Una gara nel complesso equilibrata, che ha visto i biancoverdi giocare per gran parte del match in inferiorità numerica. Ciò nonostante, la squadra di Carlo Saba passa in vantaggio per prima: ottima azione di Dessena che da sinistra mette un cross perfetto per Amorati, il quale prima colpisce la traversa poi ribadisce in rete. Al 18’ il centravanti dell’Uta va vicino al raddoppio sul servizio di Picciau. Il pari ospite arriverà al 25’ con Darboe. Nell’ultimo quarto d’ora di primo tempo i padroni di casa rimangono in 9 a causa dei rossi a Fusco e Licciardo. Ciò giova all’Arborea che può gestire. Il gol vittoria arriverà a 10 minuti dalla fine, con Darboe che incorna perfettamente il cross di Sabatel. Forcing dell’Uta alla ricerca del pareggio ma nulla di fatto. L’Arborea vince 1-2.

