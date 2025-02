«L’Arborea deve trovare continuità» 

Non solo la lotta per salire in Eccellenza tra Lanusei e Tortolì. Anche quella per la salvezza rende incerto il girone A di promozione. Il girone di ritorno ha già regalato tante sorprese. «Difficile sbilanciarsi con un pronostico sulla squadra che vincerà», dice Massimo Sabiu, direttore sportivo dell’Arborea: «A un certo punto sembrava che la fuga del Lanusei fosse quella decisiva, poi dopo lo scontro tra ogliastrini e Sant’Elena, vinto dai quartesi, si è pensato che la squadra di Maurizio Rinino avesse qualcosa in più ma poi ha rallentato. Adesso in testa c’è il Tortolì, che ha vinto undici partite consecutive. Quindi tutto è aperto e tutto può succedere, anche per i playoff. Mancano ancora dodici partite. Tra il Sant’Elena e la Villacidrese, quarta, ci sono quattro punti di differenza. E tra Villacidrese e Terralba, nona, sei squadre sono racchiuse in due punti. Insomma, c’è grandissimo equilibrio».

Nella parte bassa, proprio l’Arborea con la vittoria contro il Pirri si è portata a cinque punti dal quintultimo posto. «Una vittoria importantissima», chiude Sabiu, «in un campo difficile contro una squadra ben organizzata. Dobbiamo trovare la continuità». Hanno ottenuto un punto Orrolese e Uta. Domani si recuperano Villamassargia-Cus Cagliari e Guspini-Selargius.