L’Arborea capitola davanti al Terralba 

Arborea 0

Terralba 1

Arborea (4-3-3) : Petucco, Mascia, A. Grinbaum, Cicu, I. Grinbaum, Sperandio (39’ st Pintus), Mattea (29’ pt Fadda), Bonfigli (35’ st Soufflet), M. Atzeni, P. Atzeni, Erbì (44’ st Iervolino). In panchina A. Orrù, Obinu, Vargiu, Capraro, Angioni. Allenatore Battolu.

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Stevanato, L. Orrù, Cammarota (26’ st Onnis), Uliana (37’ st Chesne), Ciarniello (44’ st Volpe), Lasi, Manca, Soddu, Piras (47’ st Frongia), Porru, Moussa. In panchina Aramu, Serpi, Peddoni, Pitzalis, Marras. Allenatore Firinu.

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Rete : 15’ st (r) L. Orrù.

Note : espulso per doppia ammonizione, al 27’ st, Mascia. Ammoniti I. Grinbaum, M. Atzeni, Stevanato e Uliana. Recupero 2’ pt - 5’ st. Spettatori 250.

Arborea. Se l’aggiudica il Terralba F. Bellu il derby contro l’Arborea (0-1). È un rigore di Luca Orrù al 15’ della ripresa, concesso per atterramento in area di Lasi, a risultare decisivo. Clima partita che si accende già alla vigilia del match, in mattinata, quando arriva l’esonero di Virgilio Perra dalla guida dei padroni di casa. In panchina siede il tecnico della Juniores, Nicola Battolu. La partita: nel primo tempo occasioni per Erbì (Arborea) e Manca (F. Bellu). Nella ripresa, prima del gol, premono gli ospiti con Piras, al 5’, e Lasi, all’8’ su punizione. Al 15’ il gol partita di Orrù.

L’Arborea spinge nel finale nonostante l’inferiorità numerica (espulso per doppia ammonizione Mascia al 27’) con M. Atzeni al 33’ ed Erbì al 35’, mentre i terralbesi cercano di chiudere in contropiede, con Ciarniello in particolare, ma il risultato non cambia.

