L’arborea cade in casa 

Arborea 0

Atletico Bono 2

Arborea (4-3-3 ): Petucco, Mascia, Gordillo (25’ pt Stochino), Cicu, Cordoba, Atzori (40’ st Fadda), Serralvo, Ciarniello, Cam edda (25’ pt Capraro), Atzeni, Erbì (47’ st Monfrecola). In panchina Cabasino, Mureddu, Dessì, Obinu, Mattiello. Allenatore Falco.

Atletico Bono (4-3-3) : Panetta, Cardia, G. Zoncu (31’ st M. Zoncu), Canu (19’ st Piu), Marongiu, Diez (19’ st Deiana), M. Pitirra, S. Pitirra, G. Pireddu, Sanchez, Cocco (31’ st Borruto). In panchina Nasone, Tilocca, Tanda. Allenatore Fini.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 15’ Cocco, nella ripresa 45’ S. Pitirra.

Note : ammoniti Serralvo, Capraro e S. Pitirra: recupero 3 pt – 5’ st; spettatori 200.

Arborea. Un generoso Atletico Bono si impone al “Gino Neri” di Arborea per 0 a 2, al termine di una partita combattuta. I padroni di casa sciupano un’occasione su rigore e vedono allungarsi il divario dalla prima posizione. L’Atletico Bono di Michele Fini ha giocato con grande sacrificio e ordine,quello che serve per cercare la salvezza, cercando di colpire ogni volta che l’Arborea si è scomposto.

La cronaca

Dopo un avvio combattuto, attorno al quarto d’ora passa l’Atletico Bono, grazie a una palla recuperata sulla tre quarti, che ha portato al tiro Cocco, palla precisa che non dà scampo a Petucco. L’Arborea si riorganizza e cerca di recuperare, ma gli ospiti si rendono sempre pericolosi e Petucco è bravo a liberare. Al 40’ Atzeni e compagni cercano di colpire, con una serie di azioni in arrivo da palla inattiva, ma la rete non arriva.

La ripresa

Primo brivido al 3’, con una traversa di Serralvo, su azione insistita. Al 12’ Cicu cerca il colpo grosso con un bolide da centrocampo che mette i brividi a Panetta. Al 24’ l’occasione più ghiotta per il pareggio: su una palla destinata sul fondo Panetta spinge Atzeni e per il direttore di gara è rigore; dagli 11 metri lo stesso numero 10 di casa si fa respingere la conclusione di piede. Dopo il penalty l’Arborea ha ancora un’occasione con Ciarniello, ma Panetta è attento. L’Arborea preme ma, di tanto in tanto l’Atletico Bono mette il naso in avanti, e in una di queste occasioni, al 45’, arriva il raddoppio di Simone Pitirra che esce vincitore in un contrasto con Petucco e mette la palla in rete.

