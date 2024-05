L’arbitro ogliastrino salva un motociclista a Lucca 

Sottufficiale della Marina per professione, arbitro di calcio per passione. Antonio Murgia, originario di Girasole ma trapiantato in Toscana, ha salvato la vita a un motociclista caduto sulla strada che collega San Giuliano e Lucca. L’episodio risale a sabato scorso, quando Murgia era in macchina con altri due colleghi sardi della sezione Aia di Pisa, Marco Argiolas (Cagliari) e Stefano Dore (Olbia). Andavano allo stadio di Vorno (Lucca) per dirigere la partita fra la squadra di casa e gli sfidanti, la Folgore Segromigno. Antonio era al volante. A un certo punto hanno visto una persona a terra: «Un motociclista che si era scontrato con una macchina». Sangue ovunque. Murgia è un ex soccorritore volontario della Misericordia di Pisa e in più per lavoro segue dei corsi per le manovre di rianimazione e utilizzo del defibrillatore. Al centauro ferito ha praticato il massaggio cardiaco che gli ha salvato la vita, prima di affidarlo alle cure dell’equipaggio dell’ambulanza che l’ha trasferito in ospedale.

Terminato l’intervento Murgia e i due assistenti hanno potuto raggiungere (con ritardo giustificato) il campo da gioco. Con Murgia, arbitro dal 1992, si sono congratulati anche i vertici dell’Associazione italiana arbitri. (ro. se.)

