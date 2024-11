L’Arbatax Park è il miglior eco-resort al mondo 

Per il sesto anno di fila l’Arbatax Park Resort si conferma un’eccellenza turistica. La struttura ricettiva, di proprietà del Gruppo Mazzella, porta a casa il più ambito e prestigioso riconoscimento internazionale che i World Travel Awards (gli oscar del turismo) assegnano alla migliore realtà ecosostenibile del settore turistico mondiale, posizionandosi in vetta alla classifica nella categoria World’s Leading Eco Resort 2024 e World’s Leading Resort Sensory Garden 2024. L’annuncio è stato dato durante il Grand Final Gala Ceremony che si è tenuto il 24 novembre a Madera, in Portogallo. Riconoscimenti mondiali che si aggiungono a quelli conquistati lo scorso 6 marzo come Europe’s Leading Eco Resort 2024 e Italy’s Leading Eco Resort 2024 a Berlino. La proclamazione dell’Arbatax Park quale miglior Eco Resort del Mondo porta la Sardegna, simbolo della forza antica ed emblema della bellezza e della lunga vita, alla ribalta internazionale e le consente di essere identificata come regina dell’accoglienza ecosostenibile sullo scenario internazionale. All’Arbatax Park tutto è pensato per la salvaguardia dell’ambiente, grazie alle diverse attività ecosostenibili che, ogni giorno, vengono portate avanti. Un’attenzione particolare per il riciclo e l’utilizzo di energie alternative, che nel corso degli anni hanno reso la struttura una risorsa da proteggere. (ro. se.)

