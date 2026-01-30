L’Arbatax Park cambia gestione 

La gestione dell’Arbatax Park passa di mano. Il resort del Gruppo Mazzella parlerà austriaco. A partire da domani, Falkensteiner assumerà la gestione operativa del complesso che si sviluppa sulla collina di Bellavista estesa su 60 ettari. La partnership, che sarà di diciotto anni, prevede un ampio programma di sviluppo, restyling e riposizionamento, sostenuto da investimenti per 30 milioni di euro. Attualmente l’Arbatax Park dispone di 900 camere, distribuite tra i sette hotel (Telis, Cala Moresca, Monte Turri, Cottage Dune, Suite del mare e Ville del Parco) all’interno del complesso. L’obiettivo è una modernizzazione graduale e un riposizionamento qualitativo secondo gli standard di servizio Falkensteiner, nel pieno rispetto dell’identità culturale e della sensibilità ecologica del sito.

La novità

La proprietà resta di Giorgio Mazzella. «Abbiamo siglato un contratto di diciotto anni con la Falkensteiner, gruppo al quale abbiamo affidato la gestione dell’Arbatax Park. Alla base c’è un programma di investimento condiviso di ristrutturazione, ma già quest’anno stiamo completando un processo riqualificativo». Per Mazzella si tratta di un ritorno al passato, quando le gestioni delle strutture venivano affidate a società leader del settore: l’ultima risale al 2009. Dall’anno successivo la gestione è stata curata direttamente dall’imprenditore di Arbatax. «Insieme attueremo misure chiaramente definite in ambito ambientale e di tutela della natura, sviluppando il posizionamento internazionale della struttura».

Il futuro

Da anni, Falkensteiner gestisce il resort Capo Boi di Villasimius. Ora la partnership si rafforza con l’acquisizione dei luoghi del cuore dell’imprenditore di Arbatax. «Continuerò a occuparmi personalmente del parco naturalistico con gli animali, della cura dei giardini e di tutte le iniziative legato alla Sardegna, compresa la festa paesana, e in generale alle tradizioni. In più - dichiara Mazzella - mi occuperò da vicino della realizzazione del progetto Jana». Gli fa eco Erich Falkensteiner, presidente del Consiglio di sorveglianza della Fmtg (Falkensteiner Michaeler Tourism Group): «Investiamo dove crediamo in una prospettiva comune a lungo termine: in luoghi forti, valori chiari e partnership affidabili. L’Arbatax Park Resort incarna tutto questo in modo unico».

