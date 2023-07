L’Arabia vira su Osimhen  

Deciso a vestire la maglia del Real Madrid, il francese Mbappé ha detto no alle faraoniche offerte provenienti dall’Arabia Saudita e ora Al Hilal e Al Ahli guardano a Lukaku (che spera di andare alla Juventus) e Osimhen, il quale tuttavia avrebbe deciso di rimanere a Napoli per un altro anno. Intanto il club campione d’Italia ha allungato al 2028 il contratto di Kvaratskhelia, al quale è stato raddoppiato lo stipendio a 2,5 milioni all’anno più bonus. Ora la priorità dei campani è sostituire Kim: il preferito è Kilman, per il quale però il Wolverhampton chiede troppo, così su indicazione di Garcia i partenopei stanno andando su Danso del Lens. Sempre aperti i discorsi sui rinnovi di Zielinski e Lozano: se quest’ultimo andasse via, il Napoli punterebbe su Orsolini.

In casa Inter per il portiere è in pole Sommer, mentre lo Shakhtar non sembra intenzionato a cedere Trubin. Per il centrocampo è stato offerto il giapponese Kamada, in attacco piace sempre Morata ma la dirigenza si è informata anche su Scamacca, desideroso però di andare alla Roma. Proprio i giallorossi stanno cercando di stringere il discorso col Psg per il prestito di Renato Sanches. Piace l’ex del Napoli Ruiz. Il Manchester United stringe con la Fiorentina per Amrabat e tratta con l’Atalanta per Hojlund. Bennacer, infortunato, potrebbe lasciare il Milan a gennaio per andare in Arabia, probabile destinazione anche per Verratti in uscita dal Psg: al giocatore è stato offerto un triennale da 52 milioni all’anno, ma il club ne chiede 80 e l’Al Hilal ne avrebbe offerti 30. Sarri vuole Ricci del Torino ma le proposte laziali non soddisfano i granata. Con la Juve si discute di Luca Pellegrini e col Chelsea di Hudson Odoi. Dal Canada si è offerto Bernardeschi.

