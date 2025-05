L’aquila reale, leggenda in volo 

Un sodalizio creato nel nome dell’aquila reale. Un modo per rendere omaggio a quel volteggiare elegante che domina i cieli della Sardegna e che attira la curiosità di chi frequenta le campagne dell’Isola. Il sesto volume della collana “I protagonisti della natura”, pubblicata da Ilisso e curata dal fotografo e scrittore Domenico Ruiu, in uscita domani con L’Unione Sarda, rappresenta il debutto editoriale dell’associazione Sos Abbilarjos, composta dai fotografi Gianluca Doa, Matteo Faedda e Antonello Lai. Il nome è chiaro e gli straordinari scatti pubblicati nel libro (tra cui anche quelli di Baldassarre Riu e Rosa Maria Dore) rendono facile comprendere anche la missione: indagare, raccontare e documentare il mondo dell’aquila.

I contenuti

«Il libro si presenta come il miglior portfolio fotografico sulla regina dei cieli realizzato sinora in Sardegna. I testi non sono da meno», spiega Domenico Ruiu. Si parte dalle informazioni di base: tassonomia, morfologia ed etologia con le informazioni e i dati su quanto pubblicato fino ad ora sulla specie. L’aquila è raccontata in tutte le sue manifestazioni e fasi della vita: la nidificazione, i comportamenti e le abitudini durante la caccia. Tutto attraverso le osservazioni sul campo. E agli appassionati di fotografia, i componenti dell’associazione Sos Abbilarjos forniscono anche informazioni sulle attrezzature necessarie «e sul modo migliore di approcciare il grande rapace, rivelando un campionario nutrito di emozioni e stati d’animo che l’aquila è in grado di scatenare», osserva.

Le testimonianze

Grande spazio è dedicato anche al racconto diretto della specie. In particolare, Giovanni Manca, già forestale con una lunga esperienza professionale, si focalizza sulle aquile della Gallura, area dove ha svolto con passione gran parte della sua attività. Giuseppe Peralta, invece, che opera prevalentemente nelle aree tra Bosa e Alghero, racconta il delicato rapporto tra l’aquila reale e il grifone, «che condividono da sempre quell’immenso territorio», spiega Ruiu.

Ampio spazio è dedicato poi alla marcatura con Gps dei pulli di aquila reale in Sardegna, progetto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in cui gli autori sono stati coinvolti. Una volta applicati i Gps, si monitorano i movimenti dei giovani di aquila dopo l’abbandono del nido. Grazie a queste informazioni, a partire dal 2022, si stanno ottenendo risultati «sorprendenti che squarciano per la prima volta con certezze la nebulosa di ipotesi sui primi anni di vita degli aquilotti», annuncia il curatore della collana. Nel volume peraltro si trovano informazioni su distribuzione e consistenza della specie nell’Isola, dove da sempre la presenza dell’aquila reale è legata anche a tradizioni, preghiere e riti del mondo agropastolare. Infine, il forestale Umberto Graziano affronta «il problema dell’impatto dell’avifauna di grandi dimensioni con le linee elettriche»: una delle maggiori minacce per i grandi rapaci.