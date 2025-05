L’aquila di Bonelli riprende a volteggiare nel Parco di Tepilora 

Tra un mese potranno volare indisturbati nei cieli della Sardegna. Sono i sei pulli di aquila di Bonelli (aquila fasciata), provenienti dalla Spagna e ospitati nella voliera di adattamento e pre-rilascio del compendio dell’Agenzia Forestas, nell’area di Crastazza a Bitti, sul versante montano del Parco di Tepilora. I sei pulli sono inseriti nelle azioni del progetto di cooperazione Life Abilas e si aggiungono al primo esemplare, giunto lo scorso 12 maggio dalla Sicilia.

Il progetto

A ottobre 2024 hanno preso il via le attività previste nel nuovo Progetto Life23-NAT-IT-Life Abilas, finanziato dall’Unione europea, che impegneranno Forestas, insieme a Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (capofila), assessorato della Difesa dell’Ambiente, E-Distribuzione S.p.A. e la Ong spagnola Grefa, in collaborazione con il Corpo forestale di Vigilanza ambientale e il Parco naturale regionale di Tepilora, nei rilasci periodici di giovani esemplari di aquila di Bonelli e altre attività sempre legate al ritorno di questa specie in Sardegna.Il programma punta a consolidare la reintroduzione di questo rapace, dopo la conclusione a settembre 2022 del precedente Progetto internazionale Life16 NAT/ES/000235 “Aquila a-Life” che ha impegnato, tra il 2018 e il 2022, diversi organismi ed enti di Spagna (Coordinatore era Grefa, Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat-ES), Francia e Italia (Ispra) e ha avuto come risultato la liberazione in Sardegna di 32 giovani aquile. Oltre alla voliera nel Parco di Tepilora, per tre anni, è stata interessata dagli interventi anche quella di Santa Maria di Bosa, grazie alla collaborazione e al supporto dell’Istituto “G.A. Pischedda”.

Parco di Tepilora

«Il fatto che il territorio del nostro Parco sia stato scelto per la reintroduzione dell’aquila di Bonelli, e da diversi anni continui a essere riconfermato come punto di riferimento fondamentale per questo progetto di rigenerazione faunistica, dimostra quanto l’area di Tepilora sia importante sul piano della gestione della biodiversità in Sardegna e della ricostituzione di un equilibrio nel fragile ecosistema dell’Isola», afferma il presidente Martino Sanna.

Ispra

«I nuovi pulli arrivano dal centro di captive breeding del partner Grefa e dalla cattura in nidi naturali in Andalusia, dove si trova una nutrita popolazione della specie e dalla Sicilia. Come sempre, tutti i pulli saranno dotati di trasmettitore Gps/Gsm e sarà possibile seguirne gli spostamenti», aggiunge Elisabetta Raganella Pelliccioni, tecnologa dell’Ispra, che insieme a un team di esperti giunti dalla Spagna e ad altri rappresentanti dei partner coinvolti ha partecipato ieri all’arrivo delle giovani aquile nella voliera di acclimatazione. «A oggi – ha proseguito Raganella – i risultati ottenuti sono in linea con le precedenti esperienze di reintroduzione della specie realizzate in Spagna e, al momento, sono presenti sull’Isola due coppie già da tempo territoriali, che portano avanti i primi tentativi di nidificazione. Life Abilas è un progetto importante che contribuisce ad arricchire lo scrigno di biodiversità che è la Sardegna con la reintroduzione di una specie, l’aquila di Bonelli, per la collettività e le future generazioni”.

Forestas

«Forestas continua a garantire il supporto necessario con le diverse professionalità, così come fatto in passato dalle strutture di gestione forestale della Regione, agli interventi messi in campo per la conservazione della biodiversità e la reintroduzione di quelle che erano entità biologiche scomparse, come il caso dell’aquila di Bonelli», ha ricordato il responsabile “Biodiversità, educazione ambientale e fauna”, Dionigi Secci, che ha aggiunto: «Lo facciamo seguendo la forte volontà sostenuta dall’amministratore unico dell’Agenzia, Salvatore Piras, e del direttore generale, Antonio Casula, che seguono e coordinano queste attività».

