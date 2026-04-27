Lapsus in aula: Mario Manca assessore? 

Il Consiglio comunale, al di là dei voti e delle schermaglie, ha lasciato intravedere movimenti politici tutt’altro che banali. La seduta di venerdì ha acceso i riflettori su dinamiche che partono dal sindaco Emiliano Fenu e potrebbero ridisegnare gli equilibri. Il primo segnale da un lapsus di quelli che non passano inosservati. Rispondendo al consigliere Mario Manca, Fenu lo ha chiamato “assessore”. Semplice gaffe o un indizio? L’episodio si inserisce in un contesto in fermento legato ai movimenti che potrebbe innescare la nomina di Leonardo Moro alla presidenza dell’Isre. L’incarico comporterebbe l’incompatibilità con il ruolo in Consiglio, costringendolo alle dimissioni. A quel punto entrerebbe Graziano Mingioni, con possibili effetti a catena sugli equilibri interni. Non solo. L’uscita del centrodestra sulla questione relativa alla rottamazione dei tributi ha fornito altri spunti. Fenu ha sottolineato pubblicamente la correttezza di Maura Chessa, dell’opposizione. Passaggio che non è passato inosservato. C’è chi parla di contatti tra il Pd, del segretario e capogruppo Giovanni Mossa, e la Chessa, per un eventuale rafforzamento dei dem.

Si vedrà se dietro un lapsus e qualche apertura istituzionale si muova un nuovo assetto politico.

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