l’Aprilia in paradiso 

Silverstone. Una moto italiana davanti a tutti in una prova del Mondiale MotoGp, ma una volta tanto non è una Ducati. A Silverstone, dove è ricominciato il campionato al termine della pausa di luglio, la gara è stata condotta fino alla metà dell'ultimo giro dalla Desmosedici di Francesco Bagnaia, lanciato verso la quinta vittoria stagionale, ma il campione del mondo è stato beffato in staccata da Aleix Espargarò, riuscito a tagliare per primo il traguardo. Per lo spagnolo, partito 12°, è il primo successo in carriera, per l'Aprilia il primo in una stagione in cui finora non aveva brillato. Sul podio è salito anche il sudafricano Brad Binder, che sulla Ktm ha preceduto l'Aprilia del team Rnf condotta da portoghese Miguel Oliveira e quella ufficiale dell'ex campione del mondo Maverick Viñales.

Mondiale più vicino

La mancata vittoria non è comunque una perdita netta per Bagnaia, visto che grazie agli errori dei rivali in classifica si ritrova con un vantaggio aumentato sui più diretti inseguitori. Marco Bezzecchi (Ducati VR46), che pregustava un lungo duello col torinese, è caduto dopo qualche giro a causa di un errore in staccata e ora si ritrova con un distacco di 47 punti, mentre Jorge Martin (Ducati Pramac) è partito malissimo e pur recuperando una decina di posizioni ha chiuso sesto, scivolando a -41 dal leader. Il bilancio del fine settimana inglese, nonostante lo 0 incamerato sabato nella gara sprint, è quindi più che soddisfacente per Bagnaia, che non ha faticato ad ammetterlo. «Dopo la sprint, il secondo posto è importante», ha commentato il pilota della Ducati. «Sapevo che Aprilia aveva un leggero vantaggio in accelerazione, ho provato a fare l'ultimo giro spingendo un po' di più ma Aleix aveva più trazione. Meglio di così non potevo fare, ma è stata una bella gara. Il secondo posto l'ho accettato solo al traguardo, ho fatto il massimo e ci ho provato ma perdevo molto in accelerazione». Espargarò ha confessato di avere avuto grandi aspettative nella corsa, pur partendo molto indietro. «Era una delle giornate in cui ti senti invincibile, la moto girava bene, c'era tantissima aderenza, avevo una buona frenata e una grande stabilità» ha detto lo spagnolo. «Il mio piano era superare anche Bagnaia e andare in fuga, poi ha cominciato a piovere e allora mi sono messo tranquillo dietro, per provare a superarlo all'ultimo giro. Ce l'ho fatta, ed è stato pazzesco».

La gara di Silverstone ha confermato il momento nero delle moto giapponesi: la prima in classifica è la Yamaha di Franco Morbidelli, che ha chiuso 14°.

Tra due settimane è in programma il Gp d'Austria, al Red Bull Ring.

