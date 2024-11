L’appuntamento per dopodomani 

Altri due giorni di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti mercoledì pomeriggio. Assenti giustificati i sette nazionali. Tutti gli altri saranno a completa disposizione dello staff tecnico. Il match con il Milan non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. L’unico in ritardo è Jankto, come ha tenuto a precisare lo stesso Davide Nicola venerdì in conferenza stampa. Anche il centrocampista ceco, tuttavia, si sta pian piano rimettendo al passo dei compagni e la sosta lo favorisce. indubbiamente, in tal senso.

Per la prossima partita col Genoa - in programma domenica 24 alle 12.30 a Marassi - tornano in pista anche Mina e Adopo che hanno scontato il turno di squalifica post Olimpico. Una partita indubbiamente speciale per Nicola, bandiera del Grifone da giocatore e protagonista anche da allenatore. (f.g.)

