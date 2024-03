L’appuntamento è per martedì pomeriggio 

Tutti liberi fino a martedì pomeriggio, quando il Cagliari si ritroverà al Crai Sport Center per iniziare il suo conto alla rovescia in vista della sfida di Pasquetta contro il Verona. Con la speranza che la nuova settimana regali il ritorno in gruppo di Mina, Gaetano e Luvumbo.

Tre nel mirino

I tre infortunati anche ieri, nell'ultimo allenamento della settimana, hanno seguito la tabella di marcia che prevedeva una seduta personalizzata. Luvumbo è quello assente da più tempo, essendosi fermato per una distrazione al bicipite femorale durante il primo tempo della trasferta di Empoli, mentre Gaetano ha alzato bandiera bianca contro la Salernitana per un fastidio all'adduttore. Infine Mina si era fermato durante l'allenamento a due giorni dalla trasferta di Monza per un problema al polpaccio. Situazioni diverse, ma per tutti e tre la speranza è quella di un recupero a inizio della prossima settimana per essere presenti contro il Verona. Ancora indisponibili, invece, Petagna, Pavoletti e Mancosu. E martedì mancheranno ancora gli otto nazionali, Makoumbou (che potrebbe essere il primo a rientrare), Nandez, Oristanio, Prati, Obert, Hatzidiakos, Shomurodov e Lapadula (con i due attaccanti attesi ad Asseminello non prima di giovedì o venerdì). (al.m.)

