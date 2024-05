L’appuntamento è dalle 14 alla Domus 

Già dalle 14 i tifosi potranno entrare in curva Nord, l’allenamento inizierà poi alle 15. A tre giorni dalla partita più importante della stagione, Ranieri chiama a raccolta il popolo rossoblù aprendo le porte della Domus per la seduta del giovedì, importante anche per le scelte che farà poi il tecnico di Testaccio nella formazione anti-Sassuolo. Ieri avevano già assicurato la propria presenza quasi 3.500 persone (la capienza massima della curva è di 4.300 posti)

Il punto

Ieri mattina, invece, il Cagliari si è allenato al “Crai Sport Center” di Assemini. Makoumbou si è limitato a svolgere un lavoro leggero in palestra senza quindi forzare il ginocchio dolorante. Viste le tempistiche, un recupero per la gara contro il Sassuolo diventa alquanto improbabile (più probabile per l’ultima in casa con la Fiorentina). Sempre out Jankto. Tutti gli altri sono a completa disposizione di Ranieri che potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla disfatta di San Siro.

L’esodo

Continua, intanto, l’adesione dei tifosi alla trasferta emiliana. Al momento, sono 2.800 i biglietti acquistati per il settore ospiti del “Mapei Stadium” sui 4.000 disponibili. Il dato è ancora temporaneo e indicativo visto che molti hanno scelto di vedere la partita in altri settori.

RIPRODUZIONE RISERVATA