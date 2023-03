Come ogni sabato, torna su Radiolina l’appuntamento con “Lo facciamo per soldi”, lo show leggero con Alessandro Pili ed Enrico Pilia (foto) . Un’ora di irriverente ironia, fra gag, personaggi, ospiti, buona musica e perfino una serie, “Santa Gilla”, arrivata alla seconda puntata fra continui colpi di scena. Ospiti live i giornalisti Matteo Vercelli e Alberto Masu, non mancheranno i collegamenti con la cugina della premier, Gioia Meloni da Oristano, e con un ex presidente della Giunta regionale.

