L’approdo al porto sarà più sicuro 

Nuovi banchinamemti per gli attracchi dei traghetti e messa in sicurezza del palazzo comunale: Carloforte si aggiudica tre milioni e mezzo di euro dall’avviso per le isole minori del dipartimento Casa Italia, promosso dal ministero per la Protezione civile con fondi dedicati alle piccole isole italiane per la messa in sicurezza di edifici o per infrastrutture.

Le gradutorie

Carloforte è presente in entrambe le graduatorie con due proposte specifiche. La prima, per un valore di un milione e settecentomila euro, riguarda la realizzazione di nuovi attracchi per i traghetti e il dragaggio del porto. «Nello specifico - dice il sindaco Stefano Rombi - metteremo in sicurezza i banchinamenti, soggetti al fenomento dello sgrottamento a causa dell’acqua di mare che si infrange e di conseguenza soggetti a crolli. Con questa proposta, in particolare vogliamo contrastare questo fenomeno, mettendo mano ai banchinamenti. È un’opportunità importante». Il porto, ancora di più in un’isola, è il biglietto da visita per chi sbarca, sia turista o residente: la messa in sicurezza di un’infrastruttura così strategica è doverosa. Con questi fondi si potrebbe mettere mano agli attracchi senza dimenticare che, sempre in un’ottica di valorizzazione, c’è stato un concorso di idee per promuovere il sistema di piazze che danno verso il lungomare.

Il Municipio

L’altra proposta riconosciuta dalla graduatoria riguarda la messa in sicurezza del palazzo comunale, dal valore di un milione e 855 mila euro. «Fa parte di una linea dell’avviso dedicato agli edifici - dice il sindaco - in questo modo riusciremo a riqualificare il palazzo comunale di via Garibaldi».

I tre milioni e mezzo di euro che il Governo ha riconosci duto alle due proposte per Carloforte devono essere concretizzati. «Pubblicata la graduatoria - conclude - inizia la seconda fase, ovvero devono essere presentati i progetti esecutivi. A quel punto arriveranno materialmente i fondi».

