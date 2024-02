L’applauso di Mura al vincitore mogwli 

Prua verso nord è andare. Andrea Mura ha trovato gli alisei favorevoli e sta battendo tutti i record di velocità nella Global Solo Challenge che entro domani lo vedrà tagliare la linea ideale dell’equatore. Vento di Sardegna è a 3500 miglia nautiche dall’arrivo di La Coruña e venerdì ha battuto il record di percorrenza nelle 24 ore: ben 376 miglia per doppiare la punta est del Brasile e proseguire il difficilissimo inseguimento all’americana Cole Brauer su First Light, seconda in classifica.

Spettacolare e drammatico sabato (alle 14.03) l’arrivo del francese Philippe Delamare che è arrivato al molo di Marina Coruña in pieno temporale, concludendo la propria fantastica impresa iniziata il 30 settembre. «Vorrei fare i complimenti a Philippe per aver concluso per primo questa Global Solo Challenge. Ha condotto una regata esemplare dal punto di vista della navigazione. Un concorrente che non ho avuto il piacere di conoscere e che spero di incontrare alla premiazione finale. Aver navigato intorno al mondo senza un avversario nelle vicinanze contro cui combattere è per me un’esperienza nuova, questi 100 giorni di navigazione sono stati una dura competizione con me stesso», ha detto Mura, atteso al traguardo fra meno di tre settimane.

