L’applauso della folla alle tre bare bianche nella città in lutto 

L’applauso con le note tenere e profonde di “Deus ti salvet Maria”. È l’abbraccio commosso di Nuoro a Giusi, Martina e Francesco davanti alle loro bare bianche coperte di fiori. Una folla dolente e composta li saluta così quando lasciano la chiesa di San Domenico Savio. Oltre mille persone sono lì. Ognuna vorrebbe stringere forte Sebastiano, il figlio sopravvissuto allo sterminio di mercoledì scatenato dalla follia del padre e uscito dall’ospedale per l’ultimo saluto alla mamma, nella bara al centro, alla sorella e al fratellino su cui ha voluto posare la bandiera della sua squadra con i Quattro Mori. Accanto i nonni materni. Tutti protetti dall’affetto dei parenti e dalla vigilanza impenetrabile di forze dell’ordine e volontari. La nonna paterna, ferita anche lei, resta in ospedale.

Il parroco

«Questa nostra comunità ha la volontà di combattere per il bene: caro Sebastiano, cari genitori, tutta la comunità è qui pregando il Signore e ritrovando nei nostri cuori quella speranza che nulla può spegnere», esordisce don Stefano Paba. Il parroco, che a maggio ha benedetto la prima comunione di Francesco, si ritrova a celebrarne il funerale. Difficile trovare parole adeguate di fronte alla follia omicida di Roberto Gleboni che uccide la moglie quarantaduenne Giusi Massetti, la figlia venticinquenne Martina, il figlio di dieci anni e Paolo Sanna, il vicino di casa incrociato per caso, prima di puntare la pistola su di sè.

Don Paba cita anzitutto le parole lette ai piedi di un grande crocifisso visto «in una chiesa buia fuori Sardegna: questi occhi chiusi vedono ogni dolore». Aggiunge: «Siamo qui per aprirci alla speranza anche quando il cuore è ferito dal dolore, dalla violenza, dall’incapacità di afferrare la vita». Richiama la forza di un sentimento possibile nell’oscurità di una inspiegabile mattanza, ovvero la speranza. Non solo. «L’unica risposta che salva dalla violenza e dalla morte è l’amore», aggiunge. E poi: «La croce ci permette di vedere Gesù anche quando c’è buio». Ancora: «Il paradiso ha le porte aperte per gli innocenti e per coloro che si pentono». Infine, un richiamo alle beatitudini: benedite e non maledite. C’è un pensiero anche per l’omicida nella preghiera dei fedeli: «Per il nostro fratello Roberto, Dio l’accolga dove non c’è più ansia, nella pace e nell’amore».

La scuola

Le tre bare bianche, giunte in chiesa in mattinata mentre la città saluta in Cattedrale Paolo Sanna, sono accompagnate dagli sguardi leggeri dei compagni di Francesco della quinta classe elementare: nella scuola di Monte Gurtei alle 10 viene osservato un minuto di silenzio. «Grati per l’affetto ricevuto in questi anni trascorsi nella nostra scuola, custodiremo nel cuore i bei momenti vissuti insieme, certi che continuerà ad accompagnare i nostri passi», è il pensiero della dirigente Graziella Monni. Alle 15.30 i bambini si ritrovano in chiesa con il grembiule blu, accompagnati da genitori e insegnanti. Dopo il rosario recitato alle 14.30 il canto del “Coro di Nuoro” introduce la messa concelebrata da tutti i parroci di Nuoro. “Perdonu Deus meu, cunfesso appo peccatu”, intona prima di alternarsi con il coro parrocchiale.

Lutto cittadino

In chiesa i rappresentanti istituzionali: il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, la prefetta Alessandra Nigro, il questore Alfonso Polverino, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gennaro Cassese. Su un lato vicino all’altare, il gonfalone del Comune e due agenti della polizia municipale. La città osserva il lutto e alle 15.30 si ferma. Serrande abbassate ovunque per 15 minuti. La ripresa resta triste mentre la chiesa straripa di lacrime. In onore di san Francesco, nel santuario di Lula in questi giorni di lutto previste solo celebrazioni religiose.

RIPRODUZIONE RISERVATA