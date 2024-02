L’applauso del Teatro Ariston è fragoroso 

Stregare un Teatro intero restando con i piedi ben piantati per 3 minuti nella stessa posizione. Possibile? Chiedetelo a Mahmood. Ieri sera il cantante originario di Orosei, nono a esibirsi nella lunga carrellata musicale, ha presentato per la prima volta al pubblico la sua “Tuta Gold”, un viaggio arabeggiante nelle sonorità magiche da ghetto e periferia. “Tuta Gold” «è la corazza che uso per sentirmi più forte», ha raccontato il trentunenne, vincitore per 2 volte del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022.

Per il momento però la tuta d'oro si fa attendere: per la prima del Festival la corazza prescelta è stata un look total black, con gilet over in pelle che abbondava di tasche e che ha fatto il pieno di commenti sui social. «Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero», canta nel pezzo. E quindi, eccolo: un primo outfit frutto della collaborazione con Lisa Jarvis, stilista che ha lavorato, tra gli altri, anche con Jared Leto.

Look a parte, l'esibizione è stata epica per un pezzo che si è rivelato musicalmente molto complesso e senza sovrastrutture sanremesi. Un po' di rave, un po' di relazioni travagliate, «fasi della mia vita». Mahmood lo dedica alla madre, «a cui dico grazie per esserci sempre stata». L'emozione c'è, ma il brano resta uno dei migliori. L'Ariston se ne accorge: l'applauso è fragoroso ( a.d. ).

